Ростовчане составили почти половину новых инфицированных COVD-19 в области

В Ростовской области общее число заболевших коронавирусом увеличилось до 79 386 человек. Из них у 238 диагноз подтвердился за сутки с 24 по 25 марта. При этом 41% новых зараженных составили жители донского региона (97 человек). На втором месте оказался Батайск (9 заболевших), а на третьем - Каменский район (8 человек).Положительные результаты тестов на COVID-19 получили по семь жителей Таганрога и Шахт. А в Белокалитвинском, Семикаракорском районах и городе Новочеркасск - по шесть. Вирус подхватили по пять человек в Мясниковском, Тарасовском, Неклиновском, Азовском районах. На территории Тацинского, Цимлянского, Егорлыкского, Зерноградского, Сальского, Миллеровского и города Гуково заразились по четыре человека.Пациентами с коронавирусом стали по три жителя Милютинского, Багаевского, Зимовниковского, Морозовского, Кагальницкого районов и Новошахтинска. В Дубовском, Верхнедонском, Аксайском, Чертковском, Волгодонском, Красносулинском районах и Каменске-Шахтинске - по два новых инфицированных. Борьбу с вирусом начали по одному человеку на территории Шолоховского, Ремонтненского, Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Песчанокопского, Усть-Донецкого и Советского районов. Аналогичная ситуация в Родионово-Несветайском, Октябрьском, Константиновском и Азове.За минувшие сутки увеличилось и количество пациентов ковидных госпиталей, скончавшихся от COVID-19. По информации регионального правительства, из жизни ушли девять женщин в возрасте от 56 до 86 лет и восемь мужчин от 57 до 73 лет. Все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. Всего с начала пандемии вирус забрал жизни 3 464 человек.