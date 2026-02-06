Актер Павел Деревянко рассказал, как изменилась его жизнь после брака

Фото: соцсети

Популярный актер театра и кино из Ростовской области Павел Деревянко поделился своими мыслями о том, как его жизнь изменилась после женитьбы. Об этом он рассказал на пресс-конференции, организованной ТАСС-ЮГ 5 февраля.Отметим, что 49-летний актер впервые связал себя узами брака. Его супругой стала дизайнер одежды и предприниматель Зоя Фуць. Вначале они встречались, но после Павел сделал серьезный шаг и предложил своей возлюбленной выйти за него замуж. Свадебное мероприятие прошло в августе 2025 года.Почти через полгода Павел признался, что он доволен семейной жизнью.- Жизнь стала спокойнее, размеренней, все как-то нормализовалась, нет больше этой непонятной суеты, - отмечает актер.