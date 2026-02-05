Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области из-за морозов ряд школ и детсадов приостановили работу

В Ростовской области из-за морозов ряд школ и детсадов приостановили работу
Из-за сильных морозов в Ростовской области некоторые учебные заведения приостановили работу.

Министерство образования региона сообщило, что в Волгодонске, Аксайском, Боковском, Советском, Красносулинском и Цимлянском районах 10 школ перешли на дистанционное обучение.

В Миллеровском, Аксайском и Боковском районах детские сады закрыты, часть из них – из-за восстановительных работ.

В Ростове и Таганроге занятия сокращены в нескольких школах, а также в двух гимназиях Волгодонска. Остальные учебные заведения, включая детские сады, школы и средние профессиональные учреждения, работают в штатном режиме.
Фото: Минобр
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика