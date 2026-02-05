В Ростовской области из-за морозов ряд школ и детсадов приостановили работу

Фото: Минобр

Из-за сильных морозов в Ростовской области некоторые учебные заведения приостановили работу.Министерство образования региона сообщило, что в Волгодонске, Аксайском, Боковском, Советском, Красносулинском и Цимлянском районах 10 школ перешли на дистанционное обучение.В Миллеровском, Аксайском и Боковском районах детские сады закрыты, часть из них – из-за восстановительных работ.В Ростове и Таганроге занятия сокращены в нескольких школах, а также в двух гимназиях Волгодонска. Остальные учебные заведения, включая детские сады, школы и средние профессиональные учреждения, работают в штатном режиме.