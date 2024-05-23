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Жители Ростовской области зафиксировали загадочное астрономическое явление ночью 22 мая. Оно вызвало невероятный восторг у наблюдателей.Судя по яркому световому следу, напоминающему падающую комету, Николай Демин, заведующий астрономической обсерваторией парка имени М. Горького, предполагает, что это космический мусор, фрагменты давно вышедшего из строя космического аппарата.Николай Демин подчеркнул, что подобные явления происходят нечасто и не имеют определенной периодичности.Явление было зафиксировано и в Ставрополе.