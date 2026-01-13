Ростовчане пожаловались на сильную вонь от протекающей канализации

Фото: Соцсети.

В Ростове жители пожаловались на сильную вонь от протекающей канализации. Об этом 13 января рассказали горожане в соцсетях.Проблема возникла на Жмайлова, 17/1 и 15 еще три года назад. На участке прорвало канализацию. По словам горожан, каждые два месяца проблему пытаются устранить, но это помогает ненадолго.- Водоканал или администрация, отреагируйте, пожалуйста! Сколько можно разносить эту дрянь по району и дышать этим? - пишут пользователи в соцсетях.Прорыв за это время не удалось устранить по неизвестной причине. Жители просят решить проблему в ближайшие дни.