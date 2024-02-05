Ростовчане пожаловались на просевшие трамвайные пути на Закруткина

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Ростовчане пожаловались на просевшие трамвайные пути на улице Закруткина. Кадрами с места поделились горожане в социальных сетях.По центральной части донской столицы ходят несколько десятков трамваев. Этот общественный транспорт разбивает дорожное полотно. Больше всего страдает самый центр Ростова. Горожане сняли, в каком ужасном состоянии находится улица Закруткина, 19. В асфальте просели трамвайные пути, из-за чего в провалах скопилась вода.- Переезд через трамвайные пути в ужасном состоянии. Вся улица Закруткина в таком состоянии, - возмущаются местные жители в социальных сетях.Когда администрация города начнет обращать внимание на проблему и исправлять ситуацию, неизвестно.Напомним, в марте 2023 года трамвай врезался в жилой дом, когда буксировал другой общественный транспорт. Происшествие случилось на Скачкова, 20 в Железнодорожном районе. От стены остались лишь груда битого кирпича и вывалившееся окно. Кровать и вся мебель были разбиты. От удара пострадал фундамент, дом покрылся трещинами. В месте, где стена упала, просела крыша.По оценке экспертов, ущерб составил 3 060 000 рублей, из которых 2 950 000 рублей – на восстановление дома, а остальное – на возмещение утраченного имущества. Однако жильцы получили всего лишь 400 тысяч рублей компенсации от страховой компании в рамках возмещения гражданской ответственности.Семья, которая там живет, вынуждена ютиться в единственной уцелевшей комнате. Стену, в которую врезался трамвай, закрыли баннером. Всю зиму люди живут практически под открытым небом.