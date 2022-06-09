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Ростовчане пожаловались на кучи мусора на детской площадке в Александровке

Ростовчане пожаловались на кучи мусора на детской площадке в Александровке
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на мусорные кучи на детской площадке в Пролетарском районе города. Стихийная свалка образовалась по адресу: проспект 40-летия Победы, 63/8.

Ростовчане рассказали, что на протяжении двух месяцев мусор кучей лежал вокруг бака для отходов. Ни власти, ни горожане все это время не могли убрать мусор и навести на детской площадке порядок. Ситуация оставалась неизменной до тех пор, пока одна из жительниц дома не выразила всеобщую претензию по поводу мусора в социальной сети.

Только после того, как о проблеме рассказали в соцсетях, власти зашевелились. В комментариях под постом женщины администрация Пролетарского района Ростова-на-Дону пообещала убрать бытовые отходы в течение дня 10 июня.
Фото: соцсети.
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