Ростовчане пожаловались на кучи мусора на детской площадке в Александровке

Фото: соцсети.

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на мусорные кучи на детской площадке в Пролетарском районе города. Стихийная свалка образовалась по адресу: проспект 40-летия Победы, 63/8.Ростовчане рассказали, что на протяжении двух месяцев мусор кучей лежал вокруг бака для отходов. Ни власти, ни горожане все это время не могли убрать мусор и навести на детской площадке порядок. Ситуация оставалась неизменной до тех пор, пока одна из жительниц дома не выразила всеобщую претензию по поводу мусора в социальной сети.Только после того, как о проблеме рассказали в соцсетях, власти зашевелились. В комментариях под постом женщины администрация Пролетарского района Ростова-на-Дону пообещала убрать бытовые отходы в течение дня 10 июня.