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Ростовчане пожаловались на грязную воду из кранов

Ростовчане пожаловались на грязную воду из кранов
Ростовчане пожаловались на грязную воду из кранов. В Ростове жители пожаловались на грязную воду из кранов. Кадры жидкости горожане опубликовали в соцсетях 4 мая.

По словам ростовчан, грязная вода потекла на улице Юфимцева. На снимках видно, что жидкость приобрела грязно-коричневый оттенок. Скорее всего, у нее также имеется специфический запах. Ростовчане не могут принять душ или приготовить себе еду.

- Такое повторяется из раза в раз, - пишет горожанин в соцсетях.

По какой причине вода стала мутной, не сообщается. Вероятно, чтобы устранить проблему в ближайшее время, местным жителям стоит обратиться в Ростовводоканал.
Фото: Соцсети.
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