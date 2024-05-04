Фото: Соцсети.

Ростовчане пожаловались на грязную воду из кранов. В Ростове жители пожаловались на грязную воду из кранов. Кадры жидкости горожане опубликовали в соцсетях 4 мая.По словам ростовчан, грязная вода потекла на улице Юфимцева. На снимках видно, что жидкость приобрела грязно-коричневый оттенок. Скорее всего, у нее также имеется специфический запах. Ростовчане не могут принять душ или приготовить себе еду.- Такое повторяется из раза в раз, - пишет горожанин в соцсетях.По какой причине вода стала мутной, не сообщается. Вероятно, чтобы устранить проблему в ближайшее время, местным жителям стоит обратиться в Ростовводоканал.