Ростовчане пожаловались на грязную воду из крана на Башкирской
Жители Ростова пожаловались на грязную воду из кранов. Об этом местные жители сообщили 13 октября на сайте Благоустройства.
Как сообщают горожане, проблема появилась в доме № 12. На снимках видно, что вода окрасилась в коричнево-рыжий цвет. Жители утверждают, что подобные ситуации случаются нередко.
- Из крана горячей воды периодически начинает течь коричневая жидкость! Сколько можно это терпеть? - возмущаются ростовчане.
При каких обстоятельствах вода стала грязной, не сообщается. Это предстоит проверить ресурсоснабжающей организации. Пока горожанам придется нагревать воду в чайниках и кастрюлях.