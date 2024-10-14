Ростовчане пожаловались на грязную воду из крана на Башкирской

Фото: Благоустройство

Жители Ростова пожаловались на грязную воду из кранов. Об этом местные жители сообщили 13 октября на сайте Благоустройства.Как сообщают горожане, проблема появилась в доме № 12. На снимках видно, что вода окрасилась в коричнево-рыжий цвет. Жители утверждают, что подобные ситуации случаются нередко.- Из крана горячей воды периодически начинает течь коричневая жидкость! Сколько можно это терпеть? - возмущаются ростовчане.При каких обстоятельствах вода стала грязной, не сообщается. Это предстоит проверить ресурсоснабжающей организации. Пока горожанам придется нагревать воду в чайниках и кастрюлях.