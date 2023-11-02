В Ростове жители на Западном снова пожаловались на ржавую воду из крана

Фото: Соцсети.

Жители Западного в Ростове снова пожаловались на ржавую воду из крана. Об этом местные жители сообщили в соцсетях 2 ноября.По словам горожан, коммунальная авария случилась на Стачки в доме №215/1. На кадрах видно, что горячая вода приобрела коричнево-рыжий оттенок.- Может есть желающие, подать совместный иск?, добавили ростовчане.Не исключено, что грязная вода полилась из крана из-за прочистки труб. Однако отопление включили почти месяц назад, а последствия жители вынуждены терпеть до сих пор.Напомним, ранее у жителей на Западном несколько месяцев не было воды. Горожане были вынуждены принимать душ с тазиками и ведрами.