В Ростове почтили память жертв геноцида армян в Османской империи

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В Ростове-на-Дону 24 апреля почтили память жертв геноцида армянского народа в Османской империи. Посреди рабочего дня сотни людей разных национальностей возложили цветы к памятнику «Геноцида-нет» на площади Толстого, 2в.В армянской церкви Сурб Арутюн прошла литургия, посвященная святым мученикам. Вместе с горожанами на церемонии богослужения присутствовали председатель армянской общины Ростовской области Арутюн Сурмалян, генеральный консул Армении на Юге России Левон Минасян, представители других национальных общин и дипломатических миссий, а так же Городской Думы Ростов.После службы собравшиеся проследовали к памятнику «Геноциду - нет». Его установили в 2015 году к 100-летней дате национальной трагедии. Для ростовчан он стал символом протеста геноциду народов и преследованию по расовым, национальным признакам. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, а после вновь возложили цветы.Массовое уничтожение армянского народа в Османской империи началось в разгар Первой мировой войны - в 1915 году. Тогда ночью 24 апреля в Стамбуле казнили деятелей искусства, поэтов, художников и коммерсантов. Затем началась чудовищная резня и бесчеловечные издевательства. На протяжении трех лет турецкие власти преследовали людей и зверски с ними расправлялись. Только в конце 20-го века мировое сообщество признало факт геноцида армянского населения в Османской империи.