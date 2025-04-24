Жители Ростова почтили память жертв геноцида армян в Османской империи

Фото: Ростов.Ру

Со дня геноцида армянского народа в Османской империи прошло 110 лет. В скорбную дату в Ростове-на-Дону прошли траурные мероприятия. Днем 24 апреля сотни людей приехали на площадь Толстого, 2в, чтобы возложить цветы к памятнику «Геноциду — нет!».В армянской церкви Сурб Арутюн прошла литургия, посвященная святым мученикам. Вместе с горожанами на церемонии богослужения присутствовали генеральный консул Республики Армения Левон Минасян и председатель Нахичеванской-на-Дону армянской общины Арутюн Сурмалян.По окончании службы собравшиеся проследовали к памятнику «Геноциду — нет!». Его установили в 2015 году к 100-летней дате национальной трагедии. В России этот монумент является единственным, посвященным геноциду армян в Османской империи. Ростовчане почтили память погибших молчанием.День памяти жертв геноцида армян проходит во всем мире ежегодно 24 апреля. В тот день в 1915 году турецкие власти начали чудовищные гонения армянского народа. Людей пытали, убивали и подвергали бесчеловечным издевательствам. За несколько лет погибли более 1,5 миллиона представителей армянского народа. Те чудовищные события в Османской империи считают первым геноцидом XX века.