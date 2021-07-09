В Левенцовке в Ростове при пожаре погиб мужчина

В Ростове-на-Дону при пожаре в Левенцовке погиб 58-летний мужчина. ЧП случилось поздней ночью 12 июля в многоэтажке на улице Еременко.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, огонь бушевал на площади 20 квадратов. Что послужило причиной возгорания, пока не известно.Все жильцы дома во время пожара выбежали из своих квартир в пижамах и ночных рубашках. Только после ликвидации огня они вернулись по домам.После тушения квартиры спасатели нашли труп ростовчанина. Тело передали в морг.В ликвидации возгорания принимали участие 16 спасателей и семь единиц техники.