В донской столице второй день горит мусор в Левенцовке



В донской столице второй день горит мусор в Левенцовке. По словам ростовчан, пожар случился еще 23 февраля. Вспыхнули отходы на мусорном полигоне. Начал валить серый дым и отравлять воздух в микрорайоне.



- Второй день дымит полигон, - жалуется ростовчанка Алена Панфилова. - Пожарные не стали тушить огонь, так как от воды дыма станет еще больше. Они обещали направить бульдозеры с глиной для ликвидации пламени. Тем не менее ситуация до сих пор не улучшилась.



Жители Левенцовского микрорайона жалуются на задымление, отравляющее воздух. Ростовчане утверждают, что дым от свалки становится все чернее.



Напомним, в донской столице более полугода остро стоит вопрос ликвидации мусорного полигона в Левенцовском микрорайоне. Местные жители отчаянно бастуют против свалки, расположенной рядом с их домами. 20 декабря в правительстве Ростовской области заявили, что функционировать мусорный полигон будет временно, приблизительно 11 месяцев.