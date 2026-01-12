Новости
На минувшей неделе в Ростовской области произошло свыше ста пожаров

На минувшей неделе в Ростовской области произошло свыше ста пожаров. Данные за период с 5 по 11 января предоставили в региональном ГУ МЧС.

Так, спасателей привлекали к ликвидации 102 возгораний техногенного характера. В ЧП спасли 10 жителей. К несчастью, четырех человек вытащить из огня живыми не удалось.

Один из таких пожаров произошел 9 января в селе Марфинка Матвеево-Курганского района. Огонь охватил частный дом на улице Синявской. К моменту прибытия спасателей огонь распространился на площади 50 квадратов здания. К тушению привлекли девять пожарных и три единицы спецтехники. Пожар оперативно потушили, но половина дома выгорела полностью.

Помимо этого, спасатели участвовали в проведении аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации 16 дорожно-транспортных происшествий. У пожарных получилось спасти четырех человек.

Кроме того, на прошедшей неделе случилось одно происшествие на воде, в результате которого погиб один житель.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
