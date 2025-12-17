Новости
Сотни жителей Ростова уже третьи сутки сидят без отопления

Сотни жителей Ростова уже третьи сутки сидят без отопления. Об этом горожане пишут в социальных сетях главы города Александра Скрябина 17 декабря.

Тепло отсутствует в домах в Ворошиловском, Кировском, Ленинском, Левенцовском и Октябрьском районах.

- Трубы еле теплые. Дали отопление, говорите? Где оно? За окном - минус, в квартире невозможно находиться без обогревателей! Перерасчет коммунальных в таком случае не хотят сделать? Почему мы должны зимой вместо отопления греться кондиционерами и обогревателями? Летом не было времени устранить все возможные неполадки? - пишет один из горожан.


Ростовчане сообщают, что температура в квартирах успела понизится до +12 градусов. Некоторые жители даже спят в теплой одежде и шапках. А кто-то успел заболеть, находясь дома.

Восстановить отопление и горячую воду в домах пообещали до конца дня 17 декабря.

Напомним, что 15 декабря в Ростове на ТЭЦ-2 случилась авария. По итогу инцидента без тепла и горячего водоснабжения остались свыше 1 400 многоквартирных домов и объектов социальной сферы. К вечеру 15 декабря Александр Скрябин сообщил, что авария была устранена, и началась постепенная подача тепла. Но к следующему дню температура в домах еще не достигла установленных норм. Из-за этого школы, в которых теплоснабжение еще не восстановили, перевели на дистанционный режим работы, а детские сады временно закрыли. Ростовчане говорят, что на третий день проблему с теплом в домах еще не устранили.
Фото: Дондей
