Живым найден разыскиваемый в Ростовской области 20-летний москвич

Разыскиваемый в Ростовской области 20-летний москвич найден живым. Информации о местонахождении Амина Кобилова не было с 4 января.

Молодой человек - уроженец города Щелково Московской области. Он ушел из дома 4 января и не вернулся назад. После этого родственники обратились с заявлением в полицию. Затем к поискам подключили волонтеров.

О том, что Амина нашли живым, стало известно 12 января. Где все это время он пропадал, не сообщается.
Фото: Лиза Алерт.
