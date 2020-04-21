Ростовчанам рассказали, можно ли ездить в такси без пропуска
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Введённые из-за коронавируса ограничения накладывают отпечаток на все сферы деятельности. Если одни организации вовсе не работают из-за запрета, то те, чья деятельность продолжается, не всегда понимают, как работать в сложившихся условиях.
Так, водители такси, курсирующие по Ростову, обещали перестать возить пассажиров без пропусков из-за риска быть оштрафованными. Ситуацию разъяснили в Региональном пресс-центре по информированию населения.
В первую очередь, пропуск должен иметь сам водитель такси, если его работодатель зарегистрирован в Ростове. Либо же на руках у таксиста должна быть справка, в случае, если фирма оформлена за пределами областной столицы.
- Все причины, по которым гражданин вправе покинуть место проживание, указаны в п. 3.1. Постановления 272. Чтобы подтвердить ту или иную причину выхода из дома, пассажиру такси необходимо иметь при себе соответствующие документы. Например, пропуск (справку или удостоверение) если он едет на такси на работу или с работы, - пояснили в пресс-центре.
В пресс-центре также добавили, что водителей такси нет полномочий и прав выяснять наличие необходимых документов у своих пассажиров. Поэтому, если такси остановят сотрудники правоохранительных органов, и у таксиста пропуск есть, а у пассажира – нет, то протокол будет выписан только пассажиру.
Напомним, в Ростове выдали пропуска нового образца 32,6 тысячи хозяйствующих субъектов.