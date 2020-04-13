В Ростове водители такси отказываются возить пассажиров, прибывших из Москвы
Водители такси в Ростове отказываются возить пассажиров, прибывших на автобусах из Москвы. Об этом Rostov.ru рассказал один из сотрудников городских служб такси.
Вечером 14 апреля мужчина получил заказ. Клиента нужно было забрать с главного автовокзала донской столицы. Прибыв на место, водитель застал следующую картину. Рядом с микроавтобусом «Хендай Каунти» с московскими номерами стояло несколько автомобилей такси. Водители о чём-то жарко спорили с пассажирами.
- Как выяснилось, люди, приехавшие из столицы, вызвали такси, чтобы дальше перемещаться по городу. Но приехавшие водители отказались их сажать в свои машины, так как они прибыли из города с большим количеством заболевших коронавирусом, - рассказал один из водителей такси. – Мой клиент также ехал в этом автобусе из Москвы. Я не стал рисковать и отказался от заказа.
Однако, через некоторое время поступил новый заказ на улицу Красноармейскую. Оказавшись на месте, водитель заметил тех же людей, что были на автовокзале. Уточнив у клиента, был ли он пассажиром того самого московского автобуса и получив утвердительный ответ, таксист уехал.
Мужчина также рассказал, что водители автобусов из столицы объезжают установленные на въезде в город посты через левый берег Дона.
Напомним, накануне, 14 апреля, заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев поручил главам муниципальных образований взять на контроль жителей, которые находятся за пределами региона. Местным властям поставили задачу контролировать прибытие местных жителей из других субъектов.