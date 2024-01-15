Ростовчанам рассказали, какие популярны гадания на Крещение

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От Рождества Христова до Крещения празднуют Святки. Они проходят с 7 по 17 января. Святочные гадания – одна из древнейших традиций, которая сохранилась по сей день.Люди считали, что во время близкое к зимнему солнцестоянию граница между миром людей и миром духов разрывается. Из-за этого по земле бродила нечисть, у которой можно было узнать о будущем. Считается, что проводить ритуалы нужно в темное время суток. Основными темами святочных гаданий являются гадания об урожае и судьбе.Самым распространенным атрибутом для обрядов является зеркало. Его используют, чтобы разглядеть свое будущее или увидеть суженого. Гадающая девушка, распустив волосы, должна полностью сосредоточиться на своей просьбе, сидя в темноте напротив двух зеркал, поставленных друг напротив друга. В это время в помещении она должна быть одна.Также популярно гадание со сжиганием нити на очередность выхода замуж. Несколько девушек отрезают нитки одинаковой длины и поджигают их. Та, у которой нитка догорит первой, раньше остальных выйдет замуж.В Святки гадают на суженого, в том числе и на картах. Так, из новой колоды игральных карт нужно вытащить четырех королей, положить под подушку перед сном и произнести: «Суженый мой, ряженый, приснись мне во сне». Если выпал пиковый король во сне – к жениху в возрасте; червовый король – к молодому богатому и успешному; крестовый – к сватам от военного или бизнесмена; бубновый – к желанному и любимому жениху.Чтобы узнать, какой предстоит будущий год, есть гадание на подслушивание. Для этого забираются под окно соседей и слушают. Если они ссорятся, то год год будет сложный. Если в доме тишина, то ожидается гармоничный год.