Во сколько ростовчанам обойдется гадание на варениках на старый Новый год

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Накануне старого Нового года тысячи ростовчан закупаются продуктами для особенного праздничного стола. В ночь на 14 января горожане, как и миллионы других россиян, традиционно гадают на варениках с сюрпризами. Овощи, муку, яйца и молоко постепенно разбирают с полок магазинов: все это понадобится для приготовления блюда с предсказаниями. Рассказываем, во сколько обойдутся новогодние гадания в 2022 году, опираясь на данные Ростовстата.Одни из самых распространенных в Ростове вареников - с капустой и картошкой. Для теста на шесть порций потребуется около 500 граммов муки (20 рублей), два яйца (17,5 рубля), 150 миллилитров молока (9 рублей). Всего - 46,5 рубля. Для начинки необходимо по две столовых ложки подсолнечного (4 рубля) и сливочного (23 рубля) масел, полкило картофеля (23 рубля), одна луковица (3 рубля) и 300 граммов квашеной капусты (около 20 рублей по средним ценам в Ростове). Общая сумма составляет 120 рублей.Если делать вареники с картошкой и грибами, они обойдутся немного дороже. На тесто уйдет также 46 рублей. Для начинки понадобятся четыре луковицы (12 рублей), полкило картофеля (23 рубля), 80 миллилитров растительного масла (10 рублей), 700 граммов муки (28 рублей) и 300 граммов вешенок (в среднем около 50 рублей в Ростове). Этот рецепт обойдется в 169 рублей.Дополнительные траты могут возникнуть и при выборе сюрпризов, которые будут в варениках. Как правило, в изделия добавляют перец, фасоль, горох, арахис, апельсин, грецкий орех, гречку, изюм, сахар, нитки, семечки, морковь и зелень.