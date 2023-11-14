Жителей Ростова напугал звук взрыва 14 ноября
Жители Ростова сообщают о звуке взрыва днем 14 ноября. Шум был слышен в нескольких районах Ростова и в Таганроге.
Грохот раздался около 15:00. Свидетелями странного шума стали жители в центре Ростова и на Северном. Также взрыв слышали в Таганроге.
После случившегося в небе появился инверсионный след. Местные жители предположили, что сработала система ПВО.
Однако, что стало причиной громкого шума, не сообщается. Пока официальных комментариев в спецслужбах по этому поводу не давали.