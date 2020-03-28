В Ростове-на-Дону из-за коронавируса запретили отключать электричество, газ и воду



В Ростове-на-Дону временно запретили плановые отключения электроэнергии. Об этом 30 марта сообщили в городской администрации.



В связи с пандемией коронавируса в донской столице действует режим повышенной готовности. Сейчас многие горожане остаются дома на самоизоляции. Многие работают удалённо, и для этого им нужно электричество. Чтобы ростовчане находились в комфортных условиях во время пребывания дома, замглавы администрации города по ЖКХ поручил приостановить все плановые отключения воды, газа и электричества. Режим будет действовать до особого распоряжения.



По состоянию на 29 марта в Ростовской области выявлены два случая заражения коронавирусной инфекцией. Болезнь обнаружили у туристов из Таиланда и Франции. Всего под медицинским наблюдением находятся 4 335 человек.