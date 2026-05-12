С 19 мая в Ростовской области прогнозируют высокую активность пыльцы злаков

В Ростовской области днем 19 мая, ожидается пик цветения аллергенных злаков. Обычно этот период приходится на конец весны – начало лета, с пиком активности в июне-июле, но в этом году цветение начинается раньше.Пыльца злаковых трав содержит специфические белки-аллергены, которые могут вызвать у чувствительных людей нежелательную иммунную реакцию. Период цветения может обернуться неприятными симптомами: покраснением и зудом глаз, насморком, слезотечением, кожным зудом и заложенностью носа.В связи с этим врачи настоятельно рекомендуют аллергикам ограничить пребывание на улице, особенно в сухую и ветреную погоду, когда концентрация пыльцы в воздухе максимальна. После возвращения домой необходимо предпринять меры для удаления пыльцы с тела: принять душ, прополоскать рот, тщательно умыть лицо и промыть глаза.