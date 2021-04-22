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Ростов занял первое место по числу зараженных COVID-19 в области

Ростов занял первое место по числу зараженных COVID-19 в области
В Ростовской области коронавирус подхватили еще 234 человека. По данным на 26 апреля, лидером по количеству инфицированных стала донская столица. Там заболели 87 жителей. На втором месте оказались Зерноградский и Сальский районы (по восемь зараженных).

Положительные тесты на коронавирус получили по семь жителей Морозовского, Красносулинского районов и Каменска-Шахтинского. В Азовском, Мясниковском, Константиновском и Новошахтинске - по шесть. На территории Тарасовского, Каменского, Орловского, Цимлянского районов и Новочеркасска подхватили вирус по пять человек.

В Шахтах, а также в Тацинском, Миллеровском, Неклиновском, Усть-Донецком, Багаевском, Мартыновском и Семикаракорском районах заболели по четыре человека. А в Пролетарском, Таганроге и Гуково - по три. По два случая инфицирования зафиксировали в Зимовниковском, Чертковском, Аксайском, Песчанокопском и Азове. Меньше всего зараженных оказалось в Матвеево-Курганском, Октябрьском, Целинском, Егорлыкском, Веселовском, Родионово-Несветайском, Обливском и Волгодонском районах. Там, как и в Донецке и Зверево, появилось по одному пациенту с COVID-19.

С начала пандемии диагноз подтвердился у 87 044 жителей донского региона. Из них 4 004 не смогли побороть опасный вирус. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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