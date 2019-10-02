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Ростов вошел в топ-5 центральных городов ЮФО по низким ценам на топливо

Ростов вошел в топ-5 центральных городов ЮФО по низким ценам на топливо
Ростов-на-Дону вошел в топ-5 центральных городов Южного федерального округа по низким ценам на бензин. Данные передает Ростовстат.

По информации федерального органа статистики, литр бензина марки АИ-95 в Ростове стоит 47,61 рубля. Среди лидеров также оказались Элиста, Волгоград и Астрахань – в этих городах цена литра бензина составляет около 46, 5 рубля.

Ростов также занял третье место по стоимости дизеля. Так, в донской столице цена литра – 45, 14 рубля. В Севастополе и Симферополе литр дизеля на пять рублей дороже.

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