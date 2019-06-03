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Ростов вошел в топ-3 городов ЮФО по цене на дизельное топливо

Ростов вошел в топ-3 городов ЮФО по цене на дизельное топливо
Ростов-на-Дону вошел в топ-3 городов ЮФО по цене на дизельное топливо. Такую информацию приводит Росстат.

Согласно данным статистики в Ростове один литр дизельного топлива можно приобрести за 44,62 руб. Более дешевым дизельное топливо оказалось в Майкопе и Астрахани. В этих городах литр стоит 44,48 рублей.

Самые высокие цены установились в Симферополе (49,72), Севастополе (49,64) и Астрахани (45,55).

Напомним, в марте цена за литр дизельного топлива составила 45,05 руб. Таким образом, по сравнению с мартом стоимость снизилась на 0,43 руб.

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