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Мощная магнитная буря обрушится на Ростов 13 июля. Информацию сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.⠀После 21:00 ожидается возмущение магнитосферы Земли. К полуночи буря достигнет своего пика, и её сила составит пять баллов. Уже 14 июля с 6:00 показатели начнут снижаться.В этот период метеозависимым людям нужно быть особенно внимательными к своему самочувствию. Чтобы избежать неприятных ощущений, в этот день стоит избегать чрезмерных умственных и физических нагрузок. Также стоит отказаться от жирной пищи и кофе.