На Ростов 25 декабря обрушится мощная магнитная буря

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

В Ростове 25 декабря ожидается мощная магнитная буря. Прогноз опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Геомагнитная буря обрушится на Землю около 15:00. Мощные удары по силе в 5 баллов (уровень G1) будут атаковать землю до полуночи. К счастью, уже на следующий день шторм прекратится.Метеозависимые в этот день могут почувствовать недомогание. Необходимо избегать тяжелых физических и умственных нагрузках. Также следует отказаться от жирной и соленой пищи и большого количества кофеина.