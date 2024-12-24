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На Ростов 25 декабря обрушится мощная магнитная буря

На Ростов 25 декабря обрушится мощная магнитная буря
В Ростове 25 декабря ожидается мощная магнитная буря. Прогноз опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Геомагнитная буря обрушится на Землю около 15:00. Мощные удары по силе в 5 баллов (уровень G1) будут атаковать землю до полуночи. К счастью, уже на следующий день шторм прекратится.

Метеозависимые в этот день могут почувствовать недомогание. Необходимо избегать тяжелых физических и умственных нагрузках. Также следует отказаться от жирной и соленой пищи и большого количества кофеина.
Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.
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