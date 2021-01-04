Ростов стоит в восьмибалльных пробках

Ростов-на-Дону погряз в восьмибалльных заторах в первых рабочий день нового года. Автомобилисты тщетно пытаются найти пути объезда закрытого моста на Малиновского.Хуже всего ситуация складывается на улице Таганрогской, где пробка тянется почти четыре километра. Стоят также улицы Вавилова, Шеболдаева, Особенная, Немировича-Данченко, Доватора, Мадояна, Менжинского и проспект Шолохова.Ростовчане, отчаявшись добраться на работу вовремя, пересаживаются из общественного транспорта и личных авто на городские электрички.