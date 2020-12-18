Ростов сковало гигантскими пробками из-за снегопада

Автомобилисты Ростова встали в одну огромную пробку. Причиной стал сильный снегопад, который обрушился на донскую столицу утром 21 декабря.Самое затрудненное движение, как всегда, - на главных транспортных артериях города. Наибольшее скопление машин образовалось на проспекте Стачки и на протяжении всей улицы Вавилова и Особенной. Немного меньше - на улице Вятской и проспекте 40-летия Победы. Движение сковано на проспекте Михаила Нагибина от Братского кладбища до улицы Плиева, на улице Стадионной, переходящей в Шеболдаева, и на улице Малиновского от Доватора до Факельной. Проспект Шолохова от площади Энергетиков до улицы Щаденко также погряз в пробках. Стоять в заторе водителям приходится и на центральных улицах города: на улицах Большой Садовой, Красноармейской и проспекте Шолохова. Некоторые автомобилисты пытаются объехать участки, на которых затруднено движение. Из-за этого небольшие улицы и переулки, находящиеся рядом, оказываются загружены не менее основных автодорог.Из-за того, что найти пути объезда практически невозможно, люди, опаздывая, добираются до работы пешком. Администрация направила на расчистку дорог порядка 60 единиц спецтехники, однако пока ситуация остается неизменной. Город оказался не готов к очередной непогоде, и даже небольшой снег, который тает от плюсовой температуры, спровоцировал огромные пробки.