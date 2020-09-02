Донская столица лидирует по количеству новых случаев заражения коронавирусом

Донская столица снова оказалась лидером по количеству новых зараженных по коронавирусу. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительства региона.По состоянию на 4 сентября, в донском регионе 142 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего заболевших, как всегда, в Ростове-на-Дону. За сутки положительный тест получили 57 человек.При этом, выросло и количество заболевших в других районах Ростовской области. По 12 зараженных зафиксировали в Батайске, Волгодонске и Новошахтинске. По шесть в Шахтах и Чертковском районе, пятеро заболевших в Зверево, по четыре в Таганроге и Октябрьском районе, по три Аксайском районе, Азове, Матвеево-Курганском и Обливском районах, по два в Мартыновском и Сальском районах. По одному в Азовском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Красносулинском, Мясниковском, Неклиновском, Семикаракорском районах и Гукове.Жертвами инфекции в Ростовской области стали уже 369 человек, из которых шестеро только за последние сутки. Самой младшей жертвой стала 33-летняя женщина. У нее была гипертоническая болезнь, а также нарушение обмена веществ.