Ростовчане пожаловались на ужасное состояние маршруток №№ 63, 113

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Жители Ростова-на-Дону в социальных сетях активно высказывают свое недовольство по поводу состояния общественного транспорта. Особенно критичное состояние имеют маршрутки №№ 63 и 113 , которые еле держатся на ходу. Заметные дефекты в виде огромных дыр на полу внутри транспорта и покрытые ржавчиной кузова вынуждают пассажиров задуматься о безопасности поездки.Местные жители справедливо возмущаются по поводу состояния общественного транспорта, учитывая, что тарифы на проезд увеличиваются. Эти средства уж точно должны использоваться для замены неисправных запчастей и обновления автопарка. Но пока этого не происходит.Дополнительно стоит отметить, что в рейтинге городов России по качеству транспорта на конец третьего квартала 2023 года Ростов-на-Дону опустился на 9 позиций, занимая лишь 34-е место. Ранее город занимал более высокую, 25-ю, позицию. Такое падение обусловлено частыми проблемами в транспортной сети, особенно нехваткой водителей и плохим состоянием транспортных средств. Все это приводит к недостаточной обеспеченности жителей качественным общественным транспортом.