Ростов вошел топ антирейтинга России по качеству работы общественного транспорта
Ростов вошел топ антирейтинга России по качеству работы общественного транспорта. Список был составлен председателем Общероссийского объединения пассажиров, заместителем председателя Общественного совета при Минтрансе РФ Ильей Зотовым.
В антирейтинге город занял 6-ю позицию. Отметим, что в прошлом году донская столица была на седьмом месте. Самым худшим городом России по пассажирским перевозкам в городе стал Ульяновск.
В топ-3 лучших вошли: Пермь, Челябинск и Нижний Новгород.
Как отметил сам Зотов, важно было составить не только рейтинг худших, но и худших, чтобы туда ехали эксперты и чиновники для обмена лучшими практиками.
Критерии оценки чиновник не уточнил. Ростовчанам не требуются дополнительные разъяснения, почему их город получил низкую оценку в сфере общественного транспорта. В городе неоднократно возникают ДТП по вине водителей автобусов, кроме того, люди часто жалуются на состояние салона. Нередко там грязно и холодно. Также важно отметить, что количество единиц, которых не хватает на город-миллионник.