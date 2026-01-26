Фото: соцсети

Ростов вошел топ антирейтинга России по качеству работы общественного транспорта. Список был составлен председателем Общероссийского объединения пассажиров, заместителем председателя Общественного совета при Минтрансе РФ Ильей Зотовым.В антирейтинге город занял 6-ю позицию. Отметим, что в прошлом году донская столица была на седьмом месте. Самым худшим городом России по пассажирским перевозкам в городе стал Ульяновск.В топ-3 лучших вошли: Пермь, Челябинск и Нижний Новгород.Как отметил сам Зотов, важно было составить не только рейтинг худших, но и худших, чтобы туда ехали эксперты и чиновники для обмена лучшими практиками.Критерии оценки чиновник не уточнил. Ростовчанам не требуются дополнительные разъяснения, почему их город получил низкую оценку в сфере общественного транспорта. В городе неоднократно возникают ДТП по вине водителей автобусов, кроме того, люди часто жалуются на состояние салона. Нередко там грязно и холодно. Также важно отметить, что количество единиц, которых не хватает на город-миллионник.