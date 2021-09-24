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Ростов – снова в лидерах по числу новых пациентов с COVID-19

Ростов – снова в лидерах по числу новых пациентов с COVID-19
В Ростовской области за сутки медики выявили 483 случая заражения коронавирусом. По данным на 28 сентября, большинство из них - в донской столице (181 инфицированный). На втором месте оказались Волгодонск, Азовский и Аксайский районы. Там заболели по 10 человек.

На территории Миллеровского, Красносулинского районов, а также Азова и Таганрога вирус подхватили по девять жителей. В Сальском, Неклиновском, Багаевском, Семикаракорском, Волгодонском и Шахтах - по восемь.

По семь человек начали борьбу с COVID-19 в Мясниковском, Цимлянском, Егорлыкском районах и городах Батайске, Новошахтинске и Новочеркасске. Заболели также жители Боковского, Орловского, Матвеево-Курганского, Каменского, Зимовниковского, Верхнедонского, Константиновского и Морозовского районов. Там, как в Донецке и Каменске-Шахтинском, заразились по шесть человек.

В числе новых пациентов с коронавирусом оказались по пять человек, проживающих в Октябрьском, Чертковском, Зерноградском, Веселовском, Мартыновском и Кагальницком районах. Аналогичная ситуация - в Шолоховском и городах Зверево и Гуково.

Среди заболевших - также по четыре жителя Песчанокопского, Целинского, Обливского, Пролетарского, Милютинского и Тарасовского районов. Положительные результаты тестов на COVID-19 получили по три человека в Заветинском и Тацинском. В Кашарском, Усть-Донецком, Ремонтненском и Белокалитвинском районах заболели по два человека. В Куйбышевском, Родионово-Несветайском и Дубовском - по одному.

Всего в Ростовской области медики выявили 137 643 случая инфицирования с начала пандемии. Большинство заболевших уже выздоровели. Однако врачам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации регионального правительства, вирус забрал жизни 6 750 человек.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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