Ростов, Таганрог и Каменск - лидеры по числу новых пациентов с COVID-19

В Ростовской области за сутки медики выявили 287 случаев инфицирования коронавирусом в 46 муниципалитетах. По данным на 7 июля, 37% новых заболевших (107 человек) - жители донской столицы. На втором месте оказались Таганрог и Каменск-Шахтинский. Там вирус подхватили по девять человек.В Азовском, Сальском, Кагальницком районах положительные результаты тестов на COVID-19 получили по восемь человек. В Аксайском, Красносулинском, Зерноградском и Константиновском - по семь, а в Каменском и Егорлыкском - по шесть.Инфекцию выявили у жителей Тацинского и Шолоховского районов. Там, как и в Азове, Батайске, Новошахтинске, Гуково, Шахтах, Новочеркасске заболели по пять человек. В Неклиновском, Ремонтненском районах и Зверво - по четыре.На территории Дубовского, Матвеево-Курганского, Мясниковского, Волгодонского и Морозовского районов обнаружили по три новых случая заражения. В Боковском, Зимовниковском, Тарасовском, Чертковском, Пролетарском, Веселовском, Цимлянском районах и Волгодонске - по два.Меньше всего заболевших зафиксировали в Кашарском, Усть-Донецком, Заветинском, Октябрьском, Целинском, Семикаракорском районах. Там, как и в Багаевском, Обливском, Белокалитвинском заразились по одному человеку.С начала пандемии число инфицированных достигло 101 171. Большинство из них уже побороли болезнь, однако врачи смогли спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации правительства региона, вирус забрал жизни 4 738 человек, болевших коронавирусом.