Ростов, Таганрог и Каменск - лидеры по числу новых пациентов с COVID-19
В Ростовской области за сутки медики выявили 287 случаев инфицирования коронавирусом в 46 муниципалитетах. По данным на 7 июля, 37% новых заболевших (107 человек) - жители донской столицы. На втором месте оказались Таганрог и Каменск-Шахтинский. Там вирус подхватили по девять человек.
В Азовском, Сальском, Кагальницком районах положительные результаты тестов на COVID-19 получили по восемь человек. В Аксайском, Красносулинском, Зерноградском и Константиновском - по семь, а в Каменском и Егорлыкском - по шесть.
Инфекцию выявили у жителей Тацинского и Шолоховского районов. Там, как и в Азове, Батайске, Новошахтинске, Гуково, Шахтах, Новочеркасске заболели по пять человек. В Неклиновском, Ремонтненском районах и Зверво - по четыре.
На территории Дубовского, Матвеево-Курганского, Мясниковского, Волгодонского и Морозовского районов обнаружили по три новых случая заражения. В Боковском, Зимовниковском, Тарасовском, Чертковском, Пролетарском, Веселовском, Цимлянском районах и Волгодонске - по два.
Меньше всего заболевших зафиксировали в Кашарском, Усть-Донецком, Заветинском, Октябрьском, Целинском, Семикаракорском районах. Там, как и в Багаевском, Обливском, Белокалитвинском заразились по одному человеку.
С начала пандемии число инфицированных достигло 101 171. Большинство из них уже побороли болезнь, однако врачи смогли спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации правительства региона, вирус забрал жизни 4 738 человек, болевших коронавирусом.