Ростов снова лидирует по числу инфицированных коронавирусом в регионе

В Ростовской области выявили 205 новых случаев заражения COVID-19. По данным на 11 мая, большинство из них зафиксировали на территории донской столицы (74 человека). На втором месте оказался Батайск (10), а третье делят Шахты и Зерноградский район (по девять заболевших).Пациентами с коронавирусом стали по семь жителей Каменского, Сальского, Тарасовского, Багаевского, Кашарского районов, а также Новошахтинска и Новочеркасска. В Таганроге, Неклиновском и Азовском районах - по шесть. Инфекцию подхватили пять человек в Каменске-Шахтинском. На территории Семикаракорского и Мартыновского районов заболели по четыре человека.В Морозовском, Тацинском, Миллеровском районах и Азове положительные результаты тестов на COVID-19 получили по три человека. В Пролетарском, Целинском, Константиновском и Шолоховском - по два. Меньше всего инфицированных оказалось в Орловском и Октябрьском районах и городе Гуково. Там выявили по одному заболевшему.С начала пандемии в донском регионе вирус обнаружили у 90 321 человека. Из них 4 134 скончались от последствий болезни. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.