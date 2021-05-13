Ростов снова лидер по числу новых зараженных COVID-19 в области

Ростов стал лидером по числу новых зараженных коронавирусом на Дону. В донском регионе выявили 205 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 74 - в Ростове-на-Дону.На втором месте по числу заболевших - Зерноградский район. Там выявили 10 зараженных. Третью строчку занимают Батайск и восемь зараженных. Меньше всего, по одному заболевшему, - в Зверево, Боковском, Дубовском, Егорлыкском, Зимовниковском, Милютинском, Пролетарском, Тацинском, Усть-Донецком, Целинском и Чертковском районах.По числу заболевших, а их в области уже более 90 тысяч, Ростовская область занимает лидирующую строчку среди других городов и регионов страны.