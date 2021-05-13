Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростов снова лидер по числу новых зараженных COVID-19 в области

Ростов снова лидер по числу новых зараженных COVID-19 в области
Ростов стал лидером по числу новых зараженных коронавирусом на Дону. В донском регионе выявили 205 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 74 - в Ростове-на-Дону.

На втором месте по числу заболевших - Зерноградский район. Там выявили 10 зараженных. Третью строчку занимают Батайск и восемь зараженных. Меньше всего, по одному заболевшему, - в Зверево, Боковском, Дубовском, Егорлыкском, Зимовниковском, Милютинском, Пролетарском, Тацинском, Усть-Донецком, Целинском и Чертковском районах.

По числу заболевших, а их в области уже более 90 тысяч, Ростовская область занимает лидирующую строчку среди других городов и регионов страны.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.