Ростов снова оказался в лидерах по числу новых зараженных коронавирусом

В очередной раз Ростов стал лидером по числу новых зараженных коронавирусом в регионе. Об этом свидетельствуют данные регионального правительства за 2 мая.Всего за сутки в регионе коронавирус подтвердился у 226 человек. Так, новые инфицированные зарегистрированы в 40 городах и районах региона. На пером месте Ростов и 76 новых заолевших. Второе место разделили Каменск-Шахтинский, Таганрог, Семикаракорский район - по восемь зараженных. По семь заболевших в Багаевском, Неклиновском, Сальском районах.Наименьшее коичество больных в Белокалитвинском, Верхнедонском, Волгодонском районах, Донецке, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Советском, Чертковском и Шолоховском районах. Там специалисты зафиксировали всего по одному заболевшему.Нарастающим итогом общее количество зараженных за все время превысило 88 тысяч.