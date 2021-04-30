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Ростов снова оказался в лидерах по числу новых зараженных коронавирусом

Ростов снова оказался в лидерах по числу новых зараженных коронавирусом
В очередной раз Ростов стал лидером по числу новых зараженных коронавирусом в регионе. Об этом свидетельствуют данные регионального правительства за 2 мая.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвердился у 226 человек. Так, новые инфицированные зарегистрированы в 40 городах и районах региона. На пером месте Ростов и 76 новых заолевших. Второе место разделили Каменск-Шахтинский, Таганрог, Семикаракорский район - по восемь зараженных. По семь заболевших в Багаевском, Неклиновском, Сальском районах.

Наименьшее коичество больных в Белокалитвинском, Верхнедонском, Волгодонском районах, Донецке, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Советском, Чертковском и Шолоховском районах. Там специалисты зафиксировали всего по одному заболевшему.

Нарастающим итогом общее количество зараженных за все время превысило 88 тысяч.

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