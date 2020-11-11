Ростов, Новочеркасск и Новошахтинск стали лидерами по числу больных COVID-19

В Ростовской области за минувшие сутки зарегистрировали 310 новых случаев заражения коронавирусом. Носители опасной инфекции оказались жителями 36 муниципалитетов Дона. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 13 ноября.Лидерами по числу выявленных накануне больных COVID-19 стали Ростов-на-Дону - 129 человек, Новочеркасск - 23 человека, Новошахтинск - 12 человек. За тройкой самых инфицированных городов следует Каменск-Шахтинский район. Там специалисты обнаружили 11 случаев заражения. По десять жителей с коронавирусом оказались в Миллеровском и Сальском районах.В Волгодонске и Аксайском районе ковидный диагноз подтвердился у девяти человек, в Таганроге, Шахтах и Белокалитвинском районе - у восьмерых. По семь инфицированных зафиксировали в Батайске, Песчанокопском и Цимлянском районах, пять - в Неклиновском районе, по четыре - Гуково, Боковском, Егорлыкском и Семикаракорском районах.По три местных жителя заразились новым вирусом в Азове, Азовском, Красносулинском, Мясниковском и Чертковском районах. В Багаевском, Волгодонском, Зерноградском и Тарасовском районах COVID-19 подтвердился у двух человек. Единичные случаи заражения выявили в Веселовском, Заветинском, Зимовниковском, Матвеево-Курганском, Октябрьском, Орловском, Усть-Донецком и Целинском районах.Напомним, в Ростовской области эпидситуация остаётся критической. Василий Голубев 12 ноября подписал указ об ужесточении ограничительных мер в регионе. Так, в лифтах и на парковках люди теперь обязаны находиться в масках. А детей до 14 лет не будут пускать в торговые центры без сопровождения взрослых.