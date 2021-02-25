Ростов лидирует по количеству новых зараженных коронавирусом в регионе

Донская столица лидирует по количеству новых зараженных коронавирусом в Ростовской области. По данным регионального правительства за 27 февраля, новые инфицированные зарегистрированы в 39 городах и районах области.В Ростове зафиксировано 107 новых инфицированных из 281 за последние сутки. Вторую позицию разделили Таганрог и Азовский район. Там по 12 новых заболевших за сутки. На третьем месте Зерноградский район и 10 новых инфицированных. В остальных муниципалитетах от 9 до 2 заболевших. Меньше всего в Дубовском, Красносулинском, Куйбышевском, Морозовском районах. Там выявлено всего по одному случаю заражения.Ростовская область находится в стабильной эпидемиологической обстановке. Губернатор региона уверен, что при соблюдении всех необхоидмых мер, донской край сможет снять еще ряд ограничений, связанных с коронавирусом.