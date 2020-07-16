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Донская столица лидирует по количеству новых зараженных коронавирусом на Дону

Донская столица лидирует по количеству новых зараженных коронавирусом на Дону
Ростов лидирует по количеству новых зараженных коронавирусом на Дону. Об этом рассказали в правительстве донского региона.

Всего, по данным на 18 июля, коронавирусом заражены 102 человека. Из этого числа только 49 случаев зафиксировано в Ростове-на-Дону. На втором месте по количеству зараженных - Шахты. Там коронавирус нашли сразу у 11 человек. В Батайске коронавирус нашли у восьми человек, в Новочеркасске у шестерых жителей города, в Целинском у пяти. В Азовском и Мартыновском коронавирус зафиксирован у четырех человек, в Азове трое зараженных. В Константиновском и Семикаракорском по два, а по одному инфицированному в Дубовском, Красносулинском, Пролетарском, Сальском, Чертковском районах, Волгодонске, Гуково и Новошахтинске.

Всего коронавирус выявлен у 11 316 жителей региона. Жертвами опасного вируса в Ростовской области стали уже 183 человека.

Теги: коронавирус в Ростовской области

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