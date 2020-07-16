Донская столица лидирует по количеству новых зараженных коронавирусом на Дону

Ростов лидирует по количеству новых зараженных коронавирусом на Дону. Об этом рассказали в правительстве донского региона.Всего, по данным на 18 июля, коронавирусом заражены 102 человека. Из этого числа только 49 случаев зафиксировано в Ростове-на-Дону. На втором месте по количеству зараженных - Шахты. Там коронавирус нашли сразу у 11 человек. В Батайске коронавирус нашли у восьми человек, в Новочеркасске у шестерых жителей города, в Целинском у пяти. В Азовском и Мартыновском коронавирус зафиксирован у четырех человек, в Азове трое зараженных. В Константиновском и Семикаракорском по два, а по одному инфицированному в Дубовском, Красносулинском, Пролетарском, Сальском, Чертковском районах, Волгодонске, Гуково и Новошахтинске.Всего коронавирус выявлен у 11 316 жителей региона. Жертвами опасного вируса в Ростовской области стали уже 183 человека.