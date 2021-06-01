Ростов - лидер по числу новых инфицированных коронавирусом в регионе

В Ростовской области растет количество новых заболевших COVID-19. По данным на 3 июня, большинство из них (54 человек) - жители донской столицы. На втором и третьем местах - Батайск (10 человек) и Новошахтинск (шесть человек) соответственно.На территоррии Сальского района и Гуково выявили по пять инфицированных. В Мясниковском, Каменском, Неклиновском, Багаевском районах, а также Шахтах и Азове - по четыре. Пациентами с COVID-19 стали по три жителя Зерноградского, Октябрьского, Шолоховского, Кашарского, Пролетарского, Целинского районов и города Зверево.По два зараженных оказалось в Новочеркасске, Донецке, Аксайском, Тарасовском, Кагальницком, Азовском, Семикаракорском, Цимлянском районах. В Чертковском, Зимовниковском, Белокалитвинском, Егорлыкском, Миллеровском, Орловском, Боковском, Константиновском, Морозовском, Тацинском, Веселовском районах - по одному. Аналогичная ситуация в Дубовском, Ремонтненском, Мартыновском, Дубовском и городах Таганроге, Каменске-Шахтинском.За период пандемии опасный вирус выявили у 94 676 жителей донского региона. Из них 4 470 не смогли справиться с опасной инфекцией. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.