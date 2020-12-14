Ростов и Таганрог - лидеры по числу заболевших коронавирусом дончан за сутки
Медики Ростовской области выявили новые случаи заболевания COVID-19 в 38 муниципалитетах. Первое место по количеству зараженных заняла донская столица (133 человека), второе - Таганрог (21 человек).
В Новошахтинске вирус подхватили 16 человек, в Чертковском - 15. Диагноз подтвердился у 14 жителей Новочеркасска, Гуково и Шолоховского района. В Миллеровском заразились 13 человек, в Красносулинском, Каменске-Шахтинском и Шахтах - по 12. Инфекцию подхватили 11 батайчан и по девять дончан в Волгодонске, Сальском и Верхнедонском районе. В Егорлыкском коронавирус выявили у восьми человек. В Неклиновском районе и Азове заболели по семь жителей.
На территории Тацинского и Аксайского районов инфицированы по шесть человек. В Азовском - пять, в Константиновском и Белокалитвинском - по четыре. По три заболевших медики выявили в Мясниковском, Усть-Донецком и Каменском районах. В Заветинском, Цимлянском районах и городе Зверево - по два. Наименьшее число новых зараженных дончан выявили в Веселовском, Дубовском, Куйбышевском, Зерноградском, Багаевском, Волгодонском, Орловском, Матвеево-Курганском и Пролетарском районах. На территории этих муниципалитетов COVID-19 подхватили по одному человеку.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 45 838 случаев инфицирования дончан. В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу в соцсетях появилась информация о введении жесткого карантина. В сообщении говорится о закрытии спортзалов, фитнес-клубов, кинотеатров, кабинетов косметологии, парикмахерских и всех магазинов, кроме продовольственных. Детские сады будут работать частично, а услуги МФЦ получат только юрлица. В ходе заседания оперштаба губернатор Ростовской области опроверг эту информацию, назвав фейком. Василий Голубев заявил, что сообщение о принятых решениях полностью не соответствует действительности. По словам главы региона, никаких документов не подписывалось, и решение такого характера не принималось.