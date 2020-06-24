Ростов и Шахты стали лидерами по количеству новых случаев заболевания коронавирусом
В Ростовской области новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 21 городе и районе.
Лидерами по числу заболевших стали Ростов и Шахты. В донской столице диагноз подтвердился у 52 местных жителей, в Шахтах – у 10. В Мясниковском районе зарегистрировано восемь новых пациентов, в Миллеровском районе и Новошахтинске – по шесть.
В Каменске-Шахтинском статистику пополнили пять человек. В Новочеркасске, Азовском и Родионово-Несветайском районах – по четыре новых случая.
По трое заболевших – в Таганроге и Константиновском районе. На два инфицированных стало больше в Азове, Белокалитвинском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Неклиновском и Сальском районах.
В Донецке, Каменском, Орловском и Чертковском районах – по одному новому случаю.
Всего, по данным на 26 июня, в Ростовской области зарегистрировано 9 195 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 121 дончанина. Скончались 105 человек, в том числе за последние сутки – пять пациентов.