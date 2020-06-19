Лидерами по количеству новых случаев коронавируса на Дону стали Ростов и Белокалитвинский район

В Ростовской области за последние сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 140. Лидерами по количеству инфицированных стали Ростов и Белокалитвинский район. Всего новые случаи зарегистрированы в 20 муниципалитетах Дона.В донской столице статистику пополнили 64 пациента, в Белокалитвинском районе – 16. В Шахтах за сутки диагноз подтвердился у 11 местных жителей, в Кагальницком районе – у шести.В Аксайском районе и Таганроге зарегистрировано пять новых случаев. В Мясниковском, Ремонтненском, Тацинском районах и Волгодонске стало больше на четыре пациента.В Каменске-Шахтинском в статистику попали три человека. В Егорлыкском, Красносулинском районах, в Азове, Гуково и Донецке зарегистрировано по два новых случая.На одного больного стало больше в Новочеркасске, Новошахтинске, Мартыновском и Семикаракорском районах.По данным на 23 июня, в Ростовской области зарегистрировано 8 815 случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 94 человека. За весь период выздоровели 4 378 заболевших.