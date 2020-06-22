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Ростов и Шахты стали лидерами по количеству новых заболевших коронавирусом

Ростов и Шахты стали лидерами по количеству новых заболевших коронавирусом
В Ростовской области наибольшее число заболевших коронавирусом за последние сутки зарегистрировано в Ростове и Шахтах.

На Дону за последние сутки диагноз подтвердился у 135 человек. Из них 54 – жители Ростова и 20 – жители Шахт. В Батайске стало больше на девять пациентов, в Аксайском и Зерноградском районах – на восемь.

В Таганроге коронавирусную статистику пополнили семь человек, в Новочеркасске – шесть.

В Кагальницком районе зарегистрировано четыре новых случая. По два пациента выявлено в Азове, Зверево, Волгодонске, Пролетарском и Сальском районах.

В Ремонтненском, Егорлыкском, Миллеровском, Неклиновском, Дубовском, Песчанокопском, Целинском районах, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске – по одному новому случаю.

Всего, по данным на 24 июня, в Ростовской области зарегистрировано 8 950 случаев заражения коронавирусом.

Теги: коронавирус в Ростове распространение коронавируса коронавирус в Ростовской области

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