Ростов и Шахты стали лидерами по количеству новых заболевших коронавирусом

В Ростовской области наибольшее число заболевших коронавирусом за последние сутки зарегистрировано в Ростове и Шахтах.На Дону за последние сутки диагноз подтвердился у 135 человек. Из них 54 – жители Ростова и 20 – жители Шахт. В Батайске стало больше на девять пациентов, в Аксайском и Зерноградском районах – на восемь.В Таганроге коронавирусную статистику пополнили семь человек, в Новочеркасске – шесть.В Кагальницком районе зарегистрировано четыре новых случая. По два пациента выявлено в Азове, Зверево, Волгодонске, Пролетарском и Сальском районах.В Ремонтненском, Егорлыкском, Миллеровском, Неклиновском, Дубовском, Песчанокопском, Целинском районах, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске – по одному новому случаю.Всего, по данным на 24 июня, в Ростовской области зарегистрировано 8 950 случаев заражения коронавирусом.