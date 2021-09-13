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Ростов и Новочеркасск - лидеры по числу новых пациентов с COVID-19

Ростов и Новочеркасск - лидеры по числу новых пациентов с COVID-19
В Ростовской области коронавирус подхватил еще 461 человек. По данным на 15 сентября, 187 из них - жители Ростова. На втором месте по числу зараженных оказался Новочеркасск. Там диагноз подтвердился у 10 человек. Немного меньше, девять инфицированных, выявили в Таганроге.

На территории Мясниковского, Сальского, Неклиновского, Миллеровского районов, Батайска и Каменска-Шахтинского заболели по восемь человек. В Багаевском, Семикаракорском, Цимлянском, Азовском, Красносулинском, Аксайском районах - по семь. Столько же человек стали пациентами с COVID-19 в Гуково, Шахтах, Волгодонске и Новошахтинске.

По шесть зараженных появились в Егорлыкском, Матвеево-Курганском, Чертковском, Волгодонском, Константиновском, Верхнедонском районах и Азове. В Зерноградском, Кагальницком, Орловском, Шолоховском, Зимовниковском, Обливском районах и Зверево - по пять.

Борьбу с опасной инфекцией начали по четыре жителя Морозовского, Усть-Донецкого, Боковского, Целинского, Веселовского районов и Донецка. По три - на территории Заветинского, Тацинского, Милютинского, Октябрьского, Пролетарского, Белокалитвинского и Мартыновского районов.

В Каменском, Дубовском, Кашарском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Песчанокопском и Ремонтненском районах заболели по два человека. Меньше всего инфицированных оказалось в Куйбышевском районе. Там диагноз подтвердился у одного человека.

Всего с начала пандемии пациентами с коронавирусом стали 131 510 жителей Ростовской области. По информации регионального правительства, большинство из них уже выздоровели. Однако врачам не всегда удается спасти инфицированных COVID-19. За сутки вирус забрал жизни 26 человек. Общее количество умерших достигло 6 397 человек.
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Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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