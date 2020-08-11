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Ростов и Константиновск лидируют по числу новых случаев заболевания COVID-19 на Дону

Ростов и Константиновск лидируют по числу новых случаев заболевания COVID-19 на Дону
Больше всего новых заболевших коронавирусом на Дону выявлено в Ростове и Константиновске. Актуальные данные на 13 августа сообщает областное правительство.

За прошедший день в донской столице заразились коронавирусом 53 человека, а в Константиновске – девять. Еще восемь случаев зафиксировали в Аксайском районе, семь – в Волгодонске.

Всего новые инфицированные были выявлены в 21 городе и районе региона. За день их число составило 125. За все время эпидситуации в Ростовской области положительные тесты на ковид получили 14 613 человек. Жертвами пандемии стали 274 гражданина. Трое из них умерли за последние сутки.

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