Ростов и Константиновск лидируют по числу новых случаев заболевания COVID-19 на Дону

Больше всего новых заболевших коронавирусом на Дону выявлено в Ростове и Константиновске. Актуальные данные на 13 августа сообщает областное правительство.За прошедший день в донской столице заразились коронавирусом 53 человека, а в Константиновске – девять. Еще восемь случаев зафиксировали в Аксайском районе, семь – в Волгодонске.Всего новые инфицированные были выявлены в 21 городе и районе региона. За день их число составило 125. За все время эпидситуации в Ростовской области положительные тесты на ковид получили 14 613 человек. Жертвами пандемии стали 274 гражданина. Трое из них умерли за последние сутки.