В Ростовской области пожарные проведут более 30 выжиганий сухостоя. О запланированных работах на 15 апреля проинформировали в ГУ МЧС по региону.
Специалисты запланировали 34 выжигания сухой растительности. Их проведут в 12 муниципалитетах.
Напомним, с 6 апреля на территории Ростовской области начался пожароопасный сезон. Перед жаркой погодой спасатели проводят контролируемые выжигания сухостоя. Это поспособствует снижения риска возникновения и распространения пожаров.